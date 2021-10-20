У Німеччині судять колишню співробітницю концтабору

У Німеччині пред'явлені звинувачення колишній стенографістці концтабору Штутгоф, що знаходився на території окупованої Польщі, повідомляє УНІАН.

За даними Euronews, Ірмгард Фюрхнер інкримінують співучасть у вбивстві понад 11 тис.осіб. До зали суду 96-річну жінку доставили з будинку для літніх людей на інвалідному візку у супроводі санітарів.

Спочатку Фюрхнер мала постати перед судом 30 вересня. Але засідання було відкладено, оскільки підозрювана на нього не з'явилася, спробувавши втекти. Однак її затримали правоохоронні органи.

Фюрхнер працювала в концтаборі Штутгоф в період з 1943 по 1945 роки, коли їй було 18-19 років. Тому її справу розглядає ювенальний суд: у Німеччині того часу цей вік вважався підлітковим.

Слідство у справі велося з 2016 року. В'язні, котрі вижили та зараз перебувають в Ізраїлі та США вже дали свідчення.

За шість років (з 1939 по 1945 роки) в Штутгофі загинули 65 тис.осіб.