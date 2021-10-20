Буймистер розповіла про "негласне правило" в "Слузі народу"

Народна депутатка Людмила Буймістер, яку 19 жовтня виключили зі Слуги народу, розповіла про «негласне правило фракції», яке нібито порушили при голосуванні за законопроєкт про олігархів, повідомляє Новое время.

В ефірі програми Мокрик По Живому вона заявила, що в СН було «негласне правило», згідно з яким, аби рішення винесли до залу, його мають підтримати 70% фракції:

«Коли ухвалювався закон про олігархів, у нас було засідання фракції, але вона розділилася навпіл ㅡ половина депутатів не хотіла йти на порушення процедури».

За словами Буймістер, голова фракції Давид Арахамія поставив питання закону про олігархів на голосування серед членів СН, але пізніше фракція не стала дотримуватися свого принципу.