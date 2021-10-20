Бомбардувальники США виконали польоти в районі Чорного моря

Два американських стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer, що вилетіли з авіабази Ферфорд в Великобританії, здійснили польоти в районі Чорного моря, поінформувало командування ВПС США в Європі та Африці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Два B-1B Lancer зі складу 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї, розміщеної наразі на авіабазі Ферфорд, виконали протикорабельну місію в регіоні Чорного моря разом з європейськими союзниками та партнерами" , - йдеться в повідомленні.

В ході виконання завдання бомбардувальники дозаправлялися в повітрі від американських і турецьких літаків-заправників KC-135 для збільшення тривалості польотів.

"Наші сили розміщені (на європейському театрі військових дій) для реагування на будь-яку загрозу, в будь-якому місці, в будь-який час" , - заявив командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джефф Харрігян.

За даними американських військових, бомбардувальники в ході виконання завдання в регіоні взаємодіяли з румунськими, польськими та канадськими винищувачами, які залучені до місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії.

США в жовтні перекинули на передову базу Ферфорд у Великобританії чотири стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer. Вони вже здійснили польоти в повітряному просторі Литви поблизу російських кордонів.