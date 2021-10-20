В Єрусалимі відбулися сутички з поліцією: заарештовано понад 20 палестинців

В Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками, в результаті яких заарештували 22 особи, повідомляє Украинская правда.

За даними ізраїльських ЗМІ, учасники заворушень напали на автобус, внаслідок чого водій автобуса та 16-річний підліток отримали легкі травми. Також під час сутичок легкі поранення від закидання камінням отримав військовослужбовець з "Голані".

22 затриманих поліція звинуватила у закиданні камінням транспортних засобів і порушенні руху транспорту. За даними палестинських джерел, 55 осіб дістали поранення протягом доби внаслідок сутичок.

Напруга у Старому місті зростає впродовж кількох днів. Через загострення автобуси змінювали свій маршрут, аби оминати Дамаські ворота.