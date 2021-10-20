12 котів, які не дозволять занудьгувати господарям. Фото

Домашні коти часто спантеличують своїх господарів дивною поведінкою. Користувачі порталу Reddit навіть створили спільноту під назвою "Що не так із вашою кицькою?", повідомляє Обозреватель.

У пабліку вони публікують фото чотирилапих, які наче навмисне намагаються привернути до себе увагу. Пухнастики то прикидаються мертвими, то нападають на людей, то прикидаються "загарбниками" світу. Далі найсмішніші фото котів, які вразили мережу.

Улюбленець Вінстон пародіює господаря, коли він розминається на кухні.

Котик сидить у кумедній позі. Джерело: Reddit/mycatsagir

Кіт захотів пограти в хованки на ніч.

Кіт сховався за шторою. Джерело: Reddit/tallyhallic

Господар сфотографував улюбленця Кевіна, коли той завмер на місці у кумедній позі.

Кевін не очікував побачити господаря з камерою так близько. Джерело: Reddit/KingSofaOfTheSlugs

Улюбленець позує на камеру з язичком.

Котик вміє позувати на камеру. Джерело: Reddit/Abhorsen9

Джейк займається йогою у дворі на свіжому повітрі.

Кіт розважається на вулиці. Джерело: Reddit/McNasty420

Господар думає, що з його кошеням щось не те.

У котика стався "збій у системі". Джерело: Reddit/STOPITDONKEY

Кіт і господар ненавидять, коли комп'ютер дуже довго завантажується.

Кіт ненавидить, коли інтернет довго завантажує. Джерело: Reddit/Azsnee09

Пухнастик пізнав тлінність буття, задивившись на згаслий камін.

Котик гріється біля каміну. Джерело: Reddit/jasontaken

Здається, у будинок проникли дивні види геконів.

Пухнастики підкорюють нові вершини. Джерело: Reddit/errabaany

Кішка просто з нетерпінням виглядає хазяїна.

Особлива кішка чекає повернення господаря. Джерело: Reddit/shedrinkscoffee

Господар зловив вдалий ракурс улюбленця, який обожнює бути в центрі уваги.

Кіт виліз на телевізор. Джерело: Reddit/cbadgerow

Кіт прикинувся пухнастим килимком.