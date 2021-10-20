12 котів, які не дозволять занудьгувати господарям. Фото
Домашні коти часто спантеличують своїх господарів дивною поведінкою. Користувачі порталу Reddit навіть створили спільноту під назвою "Що не так із вашою кицькою?", повідомляє Обозреватель.
У пабліку вони публікують фото чотирилапих, які наче навмисне намагаються привернути до себе увагу. Пухнастики то прикидаються мертвими, то нападають на людей, то прикидаються "загарбниками" світу. Далі найсмішніші фото котів, які вразили мережу.
Улюбленець Вінстон пародіює господаря, коли він розминається на кухні.
Кіт захотів пограти в хованки на ніч.
Господар сфотографував улюбленця Кевіна, коли той завмер на місці у кумедній позі.
Улюбленець позує на камеру з язичком.
Джейк займається йогою у дворі на свіжому повітрі.
Господар думає, що з його кошеням щось не те.
Кіт і господар ненавидять, коли комп'ютер дуже довго завантажується.
Пухнастик пізнав тлінність буття, задивившись на згаслий камін.
Здається, у будинок проникли дивні види геконів.
Кішка просто з нетерпінням виглядає хазяїна.
Господар зловив вдалий ракурс улюбленця, який обожнює бути в центрі уваги.
Кіт прикинувся пухнастим килимком.