В Ізраїлі зафіксували новий варіант COVID-19

Ізраїльські вчені виявили новий варіант коронавірусу AY.4 .2, який може виявитися більш заразним, ніж штам Дельта, повідомляє Кореспондент.

"Пацієнт - 11-річний хлопчик, у якого позитивний результат тесту був виявлений в аеропорту при поверненні з Молдови" , - пише газета The Times of Israel.

Представники МОЗ з'ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.

Дитина наразі ізольована, ні з ким після повернення в країну не контактувала і знаходиться під наглядом лікарів.