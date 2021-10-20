Мітинг ветеранів у Гватемалі переріс у заворушення

Акція протесту, організована у вівторок колишніми військовими біля стін Конгресу (однопалатного парламенту) в столиці Гватемали, завершилася заворушеннями і зіткненнями з поліцією, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За її інформацією Prensa Libre, учасники маніфестації змогли прорватися в будівлю вищого законодавчого органу, де били шибки та ламали двері. Відомостей про постраждалих серед депутатів не надходило. Співробітникам поліції довелося використовувати сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Ветерани вимагають прийняти закон, який дозволить кожному з них розраховувати на виплату в розмірі 120 тис.кетцалей (близько 15,5 тис. доларів) за службу під час внутрішнього збройного конфлікту в Республіці. Згідно з даними з відкритих джерел, на отримання цих коштів можуть претендувати близько 95 тисяч осіб.