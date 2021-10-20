Британія засудила перепис Росією населення Криму

Посольство Великобританії в Україні засудило ініційований Російською Федерацією перепис населення на тимчасово окупованому півострові Крим, повідомляє Факти.ICTV.

Дипломатичне представництво Великобританії заявило, що плани Росії не скасовують того факту, що Крим - це Україна. Відповідне повідомлення опублікували на сторінці посольства в соцмережах.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України" , - йдеться у зверненні.

Плани Росії з проведення перепису населення в Криму НЕ змінюють того факту, что # КрімЦеУкраїна . Ми підтверджуємо нашу непохитно підтрімку теріторіальної цілісності та суверенітету # України . - UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) October 19, 2021

Всеросійський перепис населення проходить з 15 жовтня по 14 листопада, також процедуру вирішили провести на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Сімферополя.