Британія засудила перепис Росією населення Криму
Посольство Великобританії в Україні засудило ініційований Російською Федерацією перепис населення на тимчасово окупованому півострові Крим, повідомляє Факти.ICTV.
Дипломатичне представництво Великобританії заявило, що плани Росії не скасовують того факту, що Крим - це Україна. Відповідне повідомлення опублікували на сторінці посольства в соцмережах.
"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у зверненні.
Всеросійський перепис населення проходить з 15 жовтня по 14 листопада, також процедуру вирішили провести на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Сімферополя.