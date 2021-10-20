У екснардепа Онищенко у Москві народилася дочка

Олександр Онищенко, проти якого в Україні відкрито декілька кримінальних справ, вчетверте став батьком. Його привітав ексглава ОП Андрій Богдан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все" , - написав Онищенко в Фейсбуці.

У коментарях його привітав ексглава ОП Андрій Богдан.

З відкритих джерел відомо, що у 52-річного Олександра є ще троє дітей від різних шлюбів. Це дочка 1994 року народження, а також двоє синів, яким зараз дев'ять і чотири роки.

Також Онищенко нещодавно заявив, що отримав громадянство РФ і до кінця року збирається відмовитися від українського громадянства.