Суд виніс вирок у справі про обстріл "112 Україна"

Шевченківський райсуд Києва виніс члену так званої "ПВК Семенченко" вирок у справі про обстріл телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними судового реєстру вирок був винесений ще 9 вересня. Чоловіка визнали винним в участі в незаконному збройному формуванні та проведенні теракту. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Видання "УП" стверджує, що ім'я засудженого - Костянтин Никитенко. За його даними, згідно з матеріалами справи, Никитенко і Вадим Боровик приїхали до будівлі каналу на машині та зібрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22 в заздалегідь підготовленому місці. Після цього вони на велосипедах поїхали до каналу: близько 3:20 ночі Боровик вистрілив, а Ніколенко сторожив.

13 липня 2019 року, близько 4:00 з гранатомета було обстріляно будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли недалеко від будівлі тубус. В результаті вибуху потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".