Крововилив в мозок: причини та відчуття
Крововилив в мозок виражається кровотечею з попаданням крові в мозкову тканину (внутрішньоцеребральний крововилив) або ж в простір між зовнішньою мозковою оболонкою і черепною коробкою (субарахноїдальні, субдуральні, епідуральні крововиливи), повідомляє Clutch.
Під час крововиливу в мозок людина починає відчувати раптовий головний біль, нерідко під час навантаження. Смертність від внутрішньомозкових крововиливів досягає 40 %. Займає друге місце за поширеністю серед інсультів (після ішемічного).
Від чого трапляється крововилив в мозок?
Причини внутрішньомозкового виливу:
- куріння;
- ожиріння і дієта з високим ступенем ризику (наприклад, з високим вмістом насичених жирів, транс-жирів і калорій);
- кокаїн і, іноді, інші симпатоміметичні препарати.
Рідше внутрішньочерепні крововиливи трапляються в результаті:
- вродженої аневризми;
- судинних мальформацій;
- травма;
- інфаркту головного мозку;
- основний або метастатичної пухлини мозку;
- надлишкової антикоагуляційної терапії;
- дискразії крові;
- диссекции внутрішньочерепних артерій;
- хвороби Моямоя;
- порушення гемостазу або судинної системи.
Скільки живуть люди після крововиливу в мозок?
У перший рік виживає близько 60% пацієнтів. Через п'ять років залишаються в живих лише 31% хворих.
Що ж відчуває людина?
Під час крововиливу в мозок людина починає відчувати раптовий головний біль, нерідко під час навантаження. У більшості випадків для внутрішньомозкового крововиливу характерно гострий початок, зі швидким розвитком клінічної картини. Однак у літніх людей головний біль може бути помірною або відсутні.
Інші симптоми: головний біль, блювота, рідкісний пульс і розлад свідомості. У важких випадках-параліч, епілептичні напади. Часто розвивається втрата свідомості (від помірного оглушення до глибокої коми) протягом декількох секунд або хвилин. Характер же вогнищевих неврологічних симптомів залежить від локалізації крововиливу.
Матеріал підготувала Анастасія Решетник