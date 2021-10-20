Крововилив в мозок: причини та відчуття

Крововилив в мозок: причини та відчуття

Крововилив в мозок виражається кровотечею з попаданням крові в мозкову тканину (внутрішньоцеребральний крововилив) або ж в простір між зовнішньою мозковою оболонкою і черепною коробкою (субарахноїдальні, субдуральні, епідуральні крововиливи), повідомляє Clutch.

Під час крововиливу в мозок людина починає відчувати раптовий головний біль, нерідко під час навантаження.  Смертність від внутрішньомозкових крововиливів досягає 40 %. Займає друге місце за поширеністю серед інсультів (після ішемічного).

Від чого трапляється крововилив в мозок?

Причини внутрішньомозкового виливу:

  • куріння;
  • ожиріння і дієта з високим ступенем ризику (наприклад, з високим вмістом насичених жирів, транс-жирів і калорій);
  • кокаїн і, іноді, інші симпатоміметичні препарати.

Рідше внутрішньочерепні крововиливи трапляються в результаті:

  • вродженої аневризми;
  • судинних мальформацій;
  • травма;
  • інфаркту головного мозку;
  • основний або метастатичної пухлини мозку;
  • надлишкової антикоагуляційної терапії;
  • дискразії крові;
  • диссекции внутрішньочерепних артерій;
  • хвороби Моямоя;
  • порушення гемостазу або судинної системи.

Скільки живуть люди після крововиливу в мозок?

У перший рік виживає близько 60% пацієнтів. Через п'ять років залишаються в живих лише 31% хворих.

Що ж відчуває людина?

Під час крововиливу в мозок людина починає відчувати раптовий головний біль, нерідко під час навантаження. У більшості випадків для внутрішньомозкового крововиливу характерно гострий початок, зі швидким розвитком клінічної картини. Однак у літніх людей головний біль може бути помірною або відсутні.

Інші симптоми: головний біль, блювота, рідкісний пульс і розлад свідомості. У важких випадках-параліч, епілептичні напади. Часто розвивається втрата свідомості (від помірного оглушення до глибокої коми) протягом декількох секунд або хвилин. Характер же вогнищевих неврологічних симптомів залежить від локалізації крововиливу.

Матеріал підготувала Анастасія Решетник

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