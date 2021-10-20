Топ-10 діючих вулканів, на які можна піднятися

Ці вулкани періодично винищують десятки поселень та спалюють усе навколо себе на сотні гектарів. Проте туристи все ж обожнюють їх. Далі найвідоміші вулкани, на які можна піднятися, повідомляє Обозреватель.

Ейяф’ятлайокютль (Ісландія)

До 2010 року цей вулкан був майже нікому невідомий. Проте виверження, яке на 72 години перекрило повітряне сполучення над частиною Європи, зробило його справжньою "знаменитістю" серед туристів.

Взагалі-то "Ейяф’ятлайокютль" – це льодовик, під яким знаходиться безіменний вулкан. Та і саме незвичне ім’я у перекладі означає "льодовик гори острову". Проте місцеві не ускладнюють та називають увесь географічний комплекс однаково.

Далеко не усі туристичні агентства погодяться провести вас на вершину гори. Хоча висота вулкану усього 1666 метрів, його все ж таки вважають дуже небезпечним. Проте знайдуться гіди, які влаштують вам дводенну екскурсію Ейяф’ятлайокютлем.

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Сент-Хеленс (США, штат Вашингтон)

Колись цей вулкан за його неймовірну красу та симетрію називали "американською Фудзі". Проте усе змінилося 18 травня 1980 року, коли за кілька хвилин через підземний поштовх один зі схилів гори обрушився. Це була катастрофа світового масштабу, бо майже одразу після найбільшого зафіксованого обвалу у небо на висоту 19 км піднялася хмара з 540 млн тонн попелу. Після цього сотнями кілометрів навкруги покотилися каміння, вода, бруд та розпечена лава, які знищили густі хвойні ліси, дороги, мости і будинки, забрали життя 57 людей.

Нині ця місцевість приваблює щороку усе більше туристів. Ландшафт потрохи відновлюється, а сам вулкан вже давно покритий сніговою шапкою. Існують десятки варіантів екскурсій на вершину гори Сент-Хеленс. Навіть можливий тур на вертольоті. Проте найкраще підійматися схилами пішки, аби побачити усю руйнівну силу природи.

Сент-Хеленс за його неймовірну красу та симетрію називали "американською Фудзі". Джерело: pixabay.com

Котопахі ( Еквадор)

70 років тому цей вулкан змушував жити в постійному страху місцевих. Останнє сильне виверження сталося тут у 2015. Проте зараз він знаходиться в сплячому стані і привертає туристів з усього світу. На це є кілька причин: ідеальна конусна форма гори, величезна кількість видів птахів та тварин, неймовірні краєвиди. До речі, Котопахі вважається найвищим діючим вулканом на землі.

Про нього роками складали легенди. Поговорюють, що на цій горі, як і на Олімпі, живуть боги. Їхній гнів і викликає виверження. Навіть значень назви вулкану декілька. Найпопулярніші з них: "блискуча гора" та "горло Місяця".

Котопахі у перекладі означає "блискуча гора". Джерело: pixabay.com

Таранакі (Нова Зеландія )

Цей вулкан має ще й другу назву – Егмонт. Так його прозвав англійський мандрівник, моряк, першовідкривач Джеймс Кук на честь політика Джона Персеваля, другого графа Егмонта. Що правда, трохи пізніше вже французький дослідник Маріон-де Френ теж побував біля підніжжя гори і дав їй ім'я Ле-Пік-де-Маскарін, проте вона в народі не прижилась.

Зараз вулкан вважається однією з найбільших туристичних атракцій в регіоні. А через його схожість з японською Фудзі тут навіть знімали фільм "Останній самурай".

Таранакі має ще й другу назву – Егмонт. Джерело: pixabay.com

Кілауеа ( Гаваї)

Останнє, хоч і зовсім незначне, виверження вулкану сталося 29 вересня 2021 року. Як не дивно, саме в цей період туристи почали масово приїздити, щоб подивитися на це природнє явище. Влада навіть дозволяла їм входити на територію заповідника поблизу гори. Проте підйоми на Кілауеа уже багато років заборонені, адже це один із найактивніших та найнебезпечніших вулканів світу.

Підйоми на Кілауеа уже багато років заборонені. Джерело: pixabay.com

Вулкан Текіла ( Мексика )

Якщо ви хочете піднятися на верхівку вулкану і зазирнути в його кратер – то гора Текіла ідеально для цього підходить. Вже понад 220 тисяч років тут не відбувається вивержень. Схили за цей час густо вкрилися рослинністю. Тут, до речі, вирощують блакитну агаву, з якої роблять найвідоміший мексиканський напій – текілу.

У підніжжі гори вирощують блакитну агаву - рослину, з якої роблять текілу. Джерело: planet-mexiko.com

Пінатубо (Філіппіни)

1991 року про цей вулкан говорили усі, адже тут сталося найбільше виверження 20 століття, яке забрало понад 800 життів. Проте з того часу Пінатубо абсолютно безпечний для відвідувачів. Туристи приїжджають сюди не лише помилуватися пейзажами з вершини гори, а ще й на власні очі побачити бірюзове озеро у кратері вулкану.

Екскурсійні компанії пропонують кілька варіантів підйому на гору. Найпопулярніший з них починається з їзди на джипах, далі потрібно буде пройти пішки у супроводі гіда. Проте більшість туристів долають цей шлях самостійно.

З Пінатубо пов'язане найбільше виверження 20 століття. Джерело: pixabay.com

Монтань-Пеле (Мартиніка)

У перекладі назва вулкану звучить як "Лиса гора". Проте жодної містичності йому не приписують, лише з острахом згадують минулу силу Монтань-Пеле. У 1902 році він знищив ціле поселення з усіма його жителями. Проте з того часу вулкан не задавав серйозної шкоди людям.

Піднятися на вершину цієї гори не так вже й важко, адже її висота усього 1397 м. Зараз тут проводять екскурсії, а у підніжжя гори навіть розміщений Музей вулканізму.

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Кава-Іджен (Індонезія)

Найбільше цей вулкан відомий не своїми виверженнями, а озером у кратері. Він наповнений водою із великою кількістю сірної та соляної кислот. На березі водойми цілодобово працюють люди, які добувають сірку вручну. Цей бізнес приносить великі кошти місцевим олігархам, тож його не припиняють навіть коли вулкан може загрожувати життям працівників. Робочі ж тут отримують мізерні зарплатні – близько 13$ на добу – і рідко живуть довше 30 років.

Проте туристам подобається Кава-Іджен, адже з її вершини відкривається чарівний краєвид. Підйом на гору легкий і досить швидкий. Він займає близько трьох годин, а половину шляху мандрівники долають машиною.

Кава-Іджен має озеро в кратері. Джерело: pixabay.com

Ареналь ( Коста-Ріка)

Найвідоміший вулкан Коста-Ріки ще у минулому столітті не проявляв жодної активності. Місцеві навіть називали його "cerro Arenal", що перекладається як "піщана гора". Проте землетрус 1968 року кардинально змінив ситуацію і розбудив сплячий вулкан.

Нині через постійний ризик повторного виверження підйоми на гору заборонені. Проте навколо вулкану з’явилися десятки готелів, екскурсійних зон, велодоріжок та оглядових майданчиків. У регіоні також є популярні серед туристів озеро та гарячі джерела.