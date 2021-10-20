Конгресмена звинуватили в іноземному фінансуванні

Велике журі в США пред'явило звинувачення конгресмену-республіканцю від Небраски Джеффу Фортенберрі в приховуванні фактів і надання неправдивих відомостей в рамках розслідування фінансування його передвиборчої кампанії 2016 року, повідомляє РИА Новости.

Як наголошується в письмовій заяві американського мін'юсту, Фортенберрі працює в конгресі США з 2005 року. В обвинувальному висновку стверджується, що 60-річний республіканець "неодноразово брехав владі та вводив їх в оману в ході федерального розслідування незаконних пожертвувань в його виборчу кампанію на початку 2016 року".

"Гілберт Чагурі, іноземний громадянин, якому в рамках федерального законодавства заборонено будь-яким чином впливати на вибори в США, організував перерахування своїх 30 тисяч доларів через інших осіб для кампанії Фортенберрі під час збору коштів, який проводився в Лос-Анджелесі" , - стверджує мін'юст США.

У відомстві підкреслили, що такі дії є незаконними.

"Незаконним також є приховування справжнього джерела пожертвувань на кампанію шляхом перенаправлення коштів через сторонні канали" , - вказав американський мін'юст.

У разі, якщо вина конгресмена буде повністю доведена, йому загрожує покарання до 15 років в'язниці. Фортенберрі погодився з'явитися до окружного суду Лос-Анджелеса 20 жовтня, де, як очікується, йому будуть офіційно пред'явлені звинувачення.