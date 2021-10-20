ФБР закінчило обшук наближеного до Путіна мільярдера Дерипаски
Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США після багатогодинних обшуків покинули вашингтонський особняк, імовірно, який належить родичам російського бізнесмена Олега Дерипаски, повідомляє РИА Новости.
Близько 20.40 за місцевим часом у вівторок приблизно півтора десятка агентів почали один за одним виходити з двоповерхового будинку в фешенебельному районі американської столиці, виносячи звідти численні коробки та валізки. Зануривши їх у припарковані поблизу службові позашляховики, вони покинули особняк.