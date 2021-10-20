Пермського стрілка відправили в загін СІЗО для інвалідів

Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті знаходиться в загоні для інвалідів в одному з приміських СІЗО, повідомляє Газета.ru.

«За інвалідами ведеться пильне спостереження в плані їх фізичного здоров'я, щоб їм не стало гірше. Якщо їм потрібна екстрена допомога, то вона буде надана в повному обсязі» , - заявили в пресслужбі ГУФСІН по регіону.

У відомстві додали, що підслідні та підозрювані загону для інвалідів розташовані в окремому від інших ув'язнених приміщенні. Ув'язнені в подібних загонах мають можливість додатково харчуватися, за ними також ведеться постійний медичний нагляд.