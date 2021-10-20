Курс валют НБУ на 20 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 20 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 19 жовтня, впав на 6 коп до 26.27 за 1 долар.

Євро подорожчав на 5 коп до 30.61 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.31 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.69 за 1 польський злотий.