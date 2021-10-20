Курс валют НБУ на 20 жовтня

Курс валют НБУ на 20 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 20 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 19 жовтня, впав на 6 коп до 26.27 за 1 долар.

Євро подорожчав на 5 коп до 30.61 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.31 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.69 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.272 000 --0.064
EUR євро 30.605 600 +0.045
RUB рубль 0.370 290 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 36.313 200 +0.131
CHF Швейцарський франк 28.558 100 +0.03
PLN польський злотий 6.694 200 +0.021

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