Курс валют НБУ на 20 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 20 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 19 жовтня, впав на 6 коп до 26.27 за 1 долар.
Євро подорожчав на 5 коп до 30.61 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 36.31 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 3 коп до 28.56 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп до 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.272 000
|EUR
|євро
|30.605 600
|RUB
|рубль
|0.370 290
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.313 200
|CHF
|Швейцарський франк
|28.558 100
|PLN
|польський злотий
|6.694 200