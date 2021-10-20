Президенту Бразилії ініціюють звинувачення в масових вбивствах

Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення в масових вбивствах проти президента Жаіра Болсонару у зв'язку з його діями по боротьбі з пандемією COVID-19, повідомляє Дзеркало тижня.

У проєкті доповіді з розслідування конгресу сказано, що Болсонару та інші урядовці звинувачуються в тому, що вони дозволили коронавірусу поширитися серед населення в надії на досягнення колективного імунітету. Автори доповіді звинувачують адміністрацію Болсонару в більш ніж половині всіх смертей від COVID-19 в країні та закликають висунути звинувачення у вбивстві проти президента.

"Нерозумний підхід уряду до пандемії піддав бразильців конкретному ризику масового зараження" , - наголошується в документі.

У проєкті доповіді також рекомендується пред'явити кримінальні звинувачення 69 іншим особам, в тому числі трьом синам Болсонару і численним нинішнім та колишнім урядовцям.

Очікується, що остаточний документ буде офіційно обговорено в сенаті Бразилії в середу, повідомив представник бразильського сенату з парламентського розслідування пандемії (CPI). Деякі частини проєкту документа все ще можуть бути змінені або оновлені до його офіційного представлення.

У разі схвалення комісією сенату наступного тижня звіт буде направлений генеральному прокурору Аугусто Арас, у якого потім буде 30 днів, щоб оголосити про заходи, що випливають з доповіді. Арас, якого багато хто вважає союзником Болсонару, як очікується, не буде звинувачувати президента у вбивстві.