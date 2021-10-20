На трасі Київ-Одеса до п'ятниці перекрили рух

На трасі Одеса-Київ, біля селища Чабани, до кінця робочого тижня буде обмежено рух автотранспорту, повідомляє Кореспондент.

"Тимчасове ускладнення руху на 15 км автодороги Київ - Одеса. Повідомляємо вам, що з 6 години ранку 18 жовтня до 17 години 22 жовтня 2021 року відбувається повне перекриття проїжджої частини в напрямку міста Одеса у зв'язку з будівництвом транспортної розв'язки" , - сказано в заяві Патрульної поліції Київської області.

У поліції уточнили, що в зазначені дні буде організовано рух по одній смузі зустрічного напрямку.