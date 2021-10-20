Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження; був встановлений новий річний мінімум на рівні 26,25 гривень на покупку.

Національний банк провів дві інтервенції на купівлю валюти з метою стримування надмірного зміцнення національної валюти. На самому початку торгів він купив 5 млн доларів в районі 26,30 гривень, а після обідньої перерви, коли перевищення пропозиції над попитом стало критичним, вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,26 гривень і утримував цей рівень аж до закриття торгів. Таким чином, в черговий раз лише втручання НБУ утримало долар від падіння. Сьогодні - останній день сплати податків, обсяг пропозиції почне знижуватися, тому є шанс, що сьогодні сильного зниження долара не буде. До того ж Національний банк пильно стежить за ситуацією і готовий втрутитися в будь-який момент.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,24/26,30 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок знизилася на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,39-26,40 гривень, до обіду цінник ненадовго опустили до 26,35-26,36 гривень, потім знову підняли, а ввечері долар продавали вже по 26,34-26,35 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,35-26,36 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Якщо котирування безготівкового долара продовжать зниження, подешевшає і готівковий «американець».

Євро на FOREX у вівторок продовжив зростати і піднявся до позначки 1,1669 долара, де потрапив під хвилю продажів і опустився більш ніж на 30 пунктів. Вранці середи він намагається продовжити зростання і вже піднявся до позначки 1,1650 долара. Готівковий євро вчора продавали за ціною від 30,57 до 30,64-30,65 гривень, причому ціни протягом дня змінювалися дуже динамічно. Сьогодні продаж стартує з 30,57-30,60 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Сьогодні є передумови побачити зростання ціни готівкового євро на кілька копійок.

Російський рубль у вівторок виріс до 70,82 рублів за долар на тлі відновившогося зростання світових цін на нафту. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 70,85-70,92 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці у вівторок продавали по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів. Сьогодні він може подорожчати ще на копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.