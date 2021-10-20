У Софії Київській знайшли унікальну 900-річну печатку

На території Національного заповідника "Софія Київська" дослідники виявили під час розкопок свинцеву підвісну "актову" печатку, якій приблизно 900 років, з унікальним зображенням святого преподобного Даниїла Стиліта (Стовпника), повідомляє РБК-Украина.

Про це пише археолог Тимур Бобровський у своєму Facebook.

На досить великій печатці добре збереглися зображення на обох сторонах. На одній з них - зображення Божої Матері Епіскепсис (Знамення) з відповідними грецькими ініціалами. На іншій - зображення святого Даниїла Стовпника, також підписане грецькою мовою.

"За стилістикою зображень та палеографією супровідних написів її можна датувати у межах другої половини ХІ - першої половини ХІІ ст." , - пише дослідник.

Зазначається, що таке зображення Стиліта є унікальним, оскільки досі не зустрічалося ані в давньоруській, ані у візантійській сфрагістиці.

"Втім, ще у далеких 1970-х роках Валентин Янін визначив подібний тип печаток як єпископський, передбачивши приблизний їх вигляд навіть для владик, печатки яких лишалися не розшуканими. І тепер, користуючись встановленим видатним археологом принципом, ми можемо цілком впевнено атрибутувати нашу знахідку" , - йдеться в публікації.

Таким чином ця виявлена печатка вважається єдиною з відомих, яка найімовірніше належала Юріївському єпископу Даниїлу - автору першого в літературі Київської Русі опису подорожі Святою Землею.

Підвісна печатка XI-XII століть належала Юріївському єпископу Даниїлу, вважають дослідники (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Довідка: хто такий Даниїл Паломник

Майбутній чернець-мандрівник і дослідник народився в другій половині XI століття на території сучасної Чернігівської області, де він прийняв чернечий постриг і на початку XII століття в сані ігумена здійснив багаторічну подорож до Константинополя та Єрусалиму.

Там ігумен Данило зустрівся з Єрусалимським царем Болдуїном I, отримав його протекцію, і досяг монастиря Мар-Саба (святого Сави) в глибинах юдейської пустелі.

Після повернення на батьківщину Стовпник створив дивовижний опис своєї подорожі, відомий як "Ходіння Даниїла ігумена Руської землі".

"Цей твір і дотепер вважається в усьому світі одним з ключових джерел з середньовічної топографії святинь християнського Сходу" , - пише археолог.

Близько 1113/1114 року ігумен Даниїл був висвячений на єпископа міста Юр'єва (сучасна Біла Церква), в 1115 році був згаданий в літописі в якості одного з присутніх на урочистому перенесенні мощей святих Бориса і Гліба в нову усипальницю у Вишгородському храмі. Приблизно в цей же час він написав знамените Послання до великого князя Володимира Мономаха про "винних у гріхах". Йому приписують також ряд інших творів давньої літератури.

Помер ігумен-єпископ Данило в 1121/1122 році, ймовірно, у своїй єпархії, де і був похований.