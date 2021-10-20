Нові правила перевезення з 21 жовтня: що потрібно знати

Вже завтра, 21 жовтня, в Україні починають діяти нові правила перевезень у зв'язку з погіршенням епідситуації в країні. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 1066 від 11 жовтня, повідомляє Дзеркало тижня.

Діятимуть ці правила в "жовтих зонах", тобто на всій території держави.

Що буде заборонено?

Вже від завтра громадяни зможуть користуватися міжобласним транспортом (маршрутками/літаками/поїздами) лише за умови наявності:

1) або сертифіката про повний курс вакцинації (міжнародного/внутрішнього/іноземного),

2) або довідки, яка засвідчує отримання першої дози вакцини,

3) або негативного ПЛР-тесту, який підтверджуватиме, що людина не інфікована коронавірусною хворобою,

3) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Тестам повинно бути не більш 72 годин.

Важливо, що це правило стосується як пасажирів, до речі, лише старших з 18 років, так і водіїв.

Також наголошується, що подібні нововведення стосуватимуться лише транспортування між регіонами. Щодо міського транспорту, то там правила поки що ті ж - масковий режим та соціальна дистанція.

Що стосується COVID-сертифікатів, то документ буде зараховуватися, якщо громадянин отримав щеплення, або пройшов цілий курс вакцинації препаратом, затвердженим ВООЗ. В України це: AstraZeneca, Coronavac, Moderna, Pfizer.

Які правила для неповнолітніх?

Позаяк ВООЗ досі не схвалила щеплення неповнолітніх проти коронавірусу, вони можуть подорожувати між регіонами без сертифікатів та тестів.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, обов’язковим для дітей від 12 до 18 років буде лише носіння маски під час перебування в транспорті.

Чи будуть штрафи?

Сьогодні в Україні досі існують штрафи за недотримання карантину. Стаття 44-3 з Кодексу адміністративних правопорушень передбачає в такому випадку штраф для громадянина від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн.) і для посадових осіб - від двох до десяти тисяч (від 34 000 до 170 000 грн.).

Як перевірити сертифікат?

Водії повинні перевіряти документи у будь-якого пасажира, старшого за 18 років. Зробити це можна з допомогою додатка "Дія",

Саме таким чином сертифікати буде перевіряти й поліція. У правоохоронців буде можливість сканувати й паперовий варіант. Вже від завтра достовірність документів разом з ними визначатимуть й представники Держспоживслужби та Центру контролю і профілактики захворювань.

Окрема увага буде приділятися паперовим свідоцтвам про вакцинацію. Там обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид вакцинації, кількість доз, підпис лікаря та печатка лікувального закладу, що провів вакцинацію.