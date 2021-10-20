Рада сьогодні розгляне держбюджет-2022: що ще в порядку денному
Народні депутати України сьогодні розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроєкт розглянуть у першому читанні, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Рада розгляне законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.
Що ще в порядку денному нардепів:
- законопроєкт щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (5230),
- законопроєкт про щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (2234),
- законопроєкт щодо встановлення святкового дня - День української державності (5864),
- законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630),
- законопроєкт щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (6121),
- законопроєкт щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433).