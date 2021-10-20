Рада сьогодні розгляне держбюджет-2022: що ще в порядку денному

Народні депутати України сьогодні розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроєкт розглянуть у першому читанні, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Рада розгляне законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.

Що ще в порядку денному нардепів: