Актора Сергія Безрукова госпіталізували з коронавірусом

Актор Сергій Безруков повідомив в своєму Instagram сумну новину. Він госпіталізований з коронавірусом в лікарню. За словами артиста, ситуація знаходиться під контролем, хвороба проходить у легкій формі.

Він також закликав прихильників не переживати та повідомив, що спектаклі перенесуть на інші дати.

Любі мої! Ну ... ось і я прихворів, ковід, позначилися перевантаження, імунітет здав трохи ... не переживайте, все під контролем, переношу легко ... але тепер хоч нарешті є час відпочити і почитати ... в даному випадку перечитати - підписав своє фото Сергій.