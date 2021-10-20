"Холостячка" Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ

Українська співачка, головна героїня 2 сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч продемонструвала атмосферний осінній образ. Вона постала перед камерою у світлому костюмі з принтом tie-dye, повідомляє 24 Канал.

Для вечірньої прогулянки виконавиця обрала комфортне та тепле вбрання. Вона постала перед камерою в сіро-рожевому спортивному костюмі з принтом tie-dye, що складався зі штанів та світшота. На фото не видно, але, ймовірно, одяг поєднала з кросівками.

Поверх світшота Злата одягнула теплу бежеву жилетку, яка застібалася та зав'язувалася на пояс. Волосся артистка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж у натуральних відтінках. Серед прикрас її look довершили вишукані сережки та намисто.

"Залишу це фото тут, як нагадування про особливий день і мою осінь," , – написала Злата під знімком.