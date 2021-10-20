5 засобів для схуднення, які не допоможуть

Красива фігура, на якій відмінно виглядає будь-який аутфіт - яка жінка не прагне до цього? Правда, в хід часто йдуть засоби, що абсолютно не працюють, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Украина.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram нагадала, що ідеальні форми починаються з перегляду харчування і фізичних завантажень. Вона також зібрала список з топ-5 засобів, які просто заберуть час і не принесуть бажаного результату.

Як схуднути: топ засобів, які не працюють⠀

Жироспалювачі

На сайті Національного інституту здоров'я США є стаття з оглядом добавок, які, за запевненнями виробників, мають жироспалюючий ефект. І там немає жодної добавки, яка надавала б значний ефект. Тільки кофеїн має слабкий / помірний ефект, але багато хть його вже вживають з кави і чаю.

Детокс-чаї та чаї для схуднення

У детокс-чай можуть додавати сечогінні засоби, які на час "зливають" рідину. Такі чаї - небезпечні для здоров'я, оскільки можуть порушити водно-електролітний баланс організму. Але вода - це не жир, і коли організм приведе до ладу водно-електролітний баланс, вага (вода) повернеться. У чай для схуднення можуть додати проносне, але позбутися від кишкових мас - це те ж саме, що позбутися від води. Абсолютно безглуздо.

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Пояс для схуднення

На жаль, прибрати жир тільки з живота ми не можемо. Так влаштована фізіологія нашого організму. Пояси тимчасово стискають і перерозподіляють жирові клітини і шкіру навколо живота. Тому після зняття пояса може дійсно здатися, що талія стала більш вузькою. Але це короткочасний самообман. Після зняття пояса живіт швидко повернеться в колишню форму.

Обгортання харчовою плівкою

Цей метод і зовсім небезпечний, оскільки під час тренувань це може підвищувати температуру тіла і призводити до більшої втрати рідини. Якщо на тренуванні ще й не пити, ризики зростають ще сильніше. І як ми з вами знаємо, втрата води і жиру - це не одне і те ж.

Вібруючі метелики.

<Можливо, це краще, ніж зовсім нічого, тому що, посилаючи електричні імпульси, ці пристрої змушують наші м'язи скорочуватися. Але не варто рівняти метелики та інші девайси до вправ у спортивній залі.