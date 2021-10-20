У Сирії прогримів потужний вибух: загинуло 14 військових
У середу, 20 жовтня, у столиці Сирії Дамаску трапився вибух біля президентського палацу. Спрацювало два вибухових пристрої поблизу проїжджаючого поруч автобусу з військовими. Про це, посилаючись на державне інформаційне агентство, повідомляє Обозреватель.
Як передає агентство, у результаті вибуху загинули 13 осіб. Троє отримали поранення. За даними інших ЗМІ, жертвами виявилися 14 військових.
Відзначається, що команда саперів знешкодила третій пристрій, установлений у тому ж районі.
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