У Сирії прогримів потужний вибух: загинуло 14 військових

У середу, 20 жовтня, у столиці Сирії Дамаску трапився вибух біля президентського палацу. Спрацювало два вибухових пристрої поблизу проїжджаючого поруч автобусу з військовими. Про це, посилаючись на державне інформаційне агентство, повідомляє Обозреватель.

Як передає агентство, у результаті вибуху загинули 13 осіб. Троє отримали поранення. За даними інших ЗМІ, жертвами виявилися 14 військових.

Відзначається, що команда саперів знешкодила третій пристрій, установлений у тому ж районі.

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

У Сирії прогримів потужний вибух біля президентського палацу, загинули 14 військових. Фото

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