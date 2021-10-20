Навіщо в ВР знову хочуть скасувати сезонне переведення стрілок

Уже наприкінці наступного тижня, 31 жовтня, українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад у межах традиційного переходу на "зимовий" час, повідомляє Страна UA.

У Раді вже підняли дискусію про те, щоб це був останній раз - і надалі годинник переводити і залишитися на одному часі з Євросоюзом. Розмови про це йшли ще навесні, але відтоді вщухли. І ось починаються знову.

Автор цієї ідеї - Руслан Стефанчук - тепер став спікером, і зараз у нього більше можливостей, втілити цей почин в життя.

Тому майбутні маніпуляції з часом можуть виявитися для українців останніми.

У гонитві за світлом

За правилами стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад о 4:00 31 жовтня.

Можна звірити актуальний час з годинником на смартфоні або комп'ютері (де він змінюється в автоматичному режимі).

Також точну дату і час можна дізнатися, набравши на телефоні *160# кнопка виклику.

Перехід на зимовий час і назад має на меті збільшити обсяг світового дня - щоб не так рано темніло. Такий підхід економить електроенергію та й взагалі більше підходить для людської активності.

Заперечення тут тільки одне - біоритми у багатьох "збоять" при переведенні стрілок. У людей зі слабким здоров'ям це може викликати проблеми зі сном або загострення хронічних захворювань.

Навколо цього, власне, і ламаються списи прихильників і противників переведення стрілок. Втім, по-справжньому складним є тільки весняний етап - коли годинник переводять на годину вперед. Восени ж ніяких проблем немає - люди вночі отримують додатковий час для сну.

Проте, для чутливих до тимчасових коливань людей лікарі рекомендують за кілька днів до переведення стрілок збільшити кількість прогулянок, знизити кількість кофеїну і алкоголю, налягти на овочі та фрукти. Щоб підвищити сили організму напередодні збою в біоритм.

Але є в темі переведення годинників і третій аспект - географічний. Якщо не змінювати час навесні, то на більшій частині України буде темніти на годину раніше, ніж на заході. Наприклад, влітку там буде темно приблизно в половину восьмого вечора. Що, звичайно, є "дитячим часом" для цього сезону.

А світати на сході країни буде взагалі біля четвертої.

Але минулої зими саме це запропонував зробити віце-спікер Руслан Стефанчук.

Залишитися на зимовому часі. Спроба номер два

У жовтні 2020 року Стефанчук подав законопроект "Про обчислення часу в Україні". Він пропонував скасувати переведення стрілок.

Віце-спікер вважав, що щорічний перехід на літній час і повернення на зимовий негативно впливає на здоров'я людей. На його думку, "погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається загострення хронічних хвороб".

Ухвалення такого закону повинно забезпечити "природний цикл життєдіяльності людини, сприяти поліпшенню стану здоров'я і підвищенню працездатності населення".

Додатковим - і дуже спірним - обґрунтуванням Стефанчук називав "протидію агресії з боку Російської Федерації".

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора - Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дозволить зміцнити наші оборонні позиції і буде сприяти деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій" , - писав він на своїй сторінці в Facebook в жовтні 2020 року.

Зрозуміло, що це обґрунтування було відверто маніпулятивним - оскільки ніяк би не завадило "агресії РФ" і фактично час на Донбасі і в Криму б не змінило - непідконтрольні території залишилися б жити за російським часом.

Мабуть, цю вставку зробили для того, щоб забезпечити законопроекту підтримку певної частини залу.

Реальною ж причиною було переведення стрілок на час, прийнятий у Євросоюзі, який, як і Росія, вже скасував сезонну зміну годин. Тому тему активізували цієї весни - щоб скасувати березневе переведення стрілок і залишитися на одному часі з ЄС. А від Москви відстати на одну годину.

У березні 2021 року депутати Верховної Ради в першому читанні підтримали цей законопроект, але 19-го числа того ж місяця голосування у другому читанні провалили, відправивши його на повторний розгляд.

Законопроектом були незадоволені багато вчених: з його прийняттям на більшій частині території країни темніти буде занадто рано. Тому ідею відмови від переведення стрілок зарубали.

Зараз же, коли Стефанчук обрали спікером Верховної Ради і ввели до складу РНБО, він спробує знову протягнути свій законопроект.

Це він особисто підтвердив 18 жовтня в ході брифінгу.