Спроби контрабанди імпортної свинини почастішали

Обвал цін на свинину в країнах ЄС через профіцитність та послаблення торгівлі з Китаєм відродив «сірі» імпортні схеми, повідомляє AgroPortal.

Як розповіли в Асоціації свинарів України, за даними Волинської митниці, з серпня почастішали спроби незаконного завезення до України м'ясної сировини.

Працівники Волинської митниці не допустили низку поставок продукції за підробними документами, що містили неправдиві відомості щодо країни походження та вартості товару. У більшості випадків, в якості країни походження товару зазначали Польщу, тоді як у ході митного огляду виявлялося, що продукція прямує з Іспанії, Франції та в одному з випадків навіть з Німеччини, торгівля продукцією свинарства з якою заборонена через АЧС.

В асоціації зазначають, що завезення м«ясної сировини із заниженою митною вартістю приносить прямі збитки державі не тільки через зменшення відрахувань при розмитненні та подальшій реалізації, а й «відтерміновані». Зокрема, поява дешевої м«ясної сировини тисне на ціни реалізації як законно завезеної імпортної продукції, так і відповідної вітчизняної, що знижує сплату ПДВ від відповідних операцій.

«Свинарську спільноту наразі найбільше бентежать не безпосередні втрати, які несе економіка «тут і зараз», а можливі катастрофічні наслідки відповідних ситуацій.