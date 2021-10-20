РФ готова допомогти Європі подолати газову кризу, але за умови

Росія готова збільшити постачання газу в Європу в обхід України. Проте для цього вона вимагає отримати схвалення на роботу газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Деловая столица.

Так, в обмін на збільшення поставок Росія хоче отримати схвалення Німеччини і Європейського союзу на використання газопроводу в Європу, пише видання Bloomberg.

Як зазначили співрозмовники агентства, російська влада "навряд чи погодиться на збільшення поставок без твердих гарантій того, що російському газопроводу дадуть працювати" .