В Австралії випав град рекордного розміру

Гігантський град випав у Квінсленді (Австралія). Ймовірно, це найбільший град в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів, повідомляє УНІАН.

18 і 19 жовтня у Квінсленді пройшли сильні грози, які принесли з собою проливні дощі, гігантський град і торнадо.

Як повідомляється, найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

Синоптик Австралійського бюро метеорології Шейн Кеннеді повідомив, що австралійський рекорд становить близько 14 см і додав, що, схоже, в країні встановлено новий рекорд за розміром граду.

Фото: facebook.com/john.caporn

Відзначається, що град такого розміру при падінні має граничну швидкість понад 100 км/год.

Нагадаємо, світовий рекорд за величиною граду (23,59 см) був зафіксований у 2018 році в аргентинському місті Вілья-Карлос-Пас.