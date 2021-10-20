Земля подорожчала: розкуповують ділянки по 8-15 соток

За останні три місяці в найбільших обласних центрах України ціни на земельні ділянки виросли щонайменше на 5%, повідомляє UBR.

Як і на початку року, понад 60% попиту сконцентровано на ділянках площею 8-15 соток з підведеними комунікаціями в мальовничих локаціях на відстані до 20 км від міської межі. Такі дані озвучив голова Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Вартість землі під забудову варіюється в середньому від $500 до $1500 тис. за сотку. В інших великих містах аналогічні об'єкти обійдуться в середньому на 20% дешевше, ніж в Києві.

"З липня по вересень включно в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові затребувані земельні ділянки виросли в ціні мінімум на 5%. Однак подальше зростання цін малоймовірне. Вони досягли свого максимуму", - підкреслив експерт.

За його словами, стабільним залишається попит на ділянки для будівництва котеджних містечок, однак вибір варіантів не дуже великий.

Цінова стабільність в сегменті земельних ділянок може протриматися як мінімум до квітня 2022 - до початку нового активного сезону. Однак, як зазначив Юрій Піта, тривала цінова рівновага можлива тільки в разі збереження відносної економічної стабільності.