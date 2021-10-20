Названо найкращу і найгіршу пенсійні системи світу

В Ісландії найкраща пенсійна система в світі. Країна зайняла перше місце в глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute, повідомляє Лента.Ру.

Нідерланди і Данія виявилися на другому і третьому місці відповідно. У дослідженні наголошується, що уповільнення зростання зарплати, історично низькі процентні ставки і низька прибутковість багатьох класів активів створюють додатковий фінансовий тиск на пенсійні системи.

Названі і гірші пенсійні системи світу. Так, з 43 країн Таїланд зайняв останнє місце, за ним слідують Аргентина і Філіппіни через те, що їх системи мають «серйозні недоліки або упущення, які необхідно усунути» .

Великобританія і Китай, що займають дев'яте і 28-е місця відповідно, показали саме значне поліпшення в порівнянні з минулим роком в результаті пенсійної реформи. США, що займають 19-е місце, могли бути вище в рейтингу, якби підвищили мінімальну пенсію, відзначили в Mercer CFA Institute.

У минулому році Нідерланди були на першому місці в цьому індексі. Аутсайдерами експерти тоді назвали Аргентину і Таїланд.