Справа Труханова: ВАКС призначив запобіжний захід ще одному підозрюваному

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному в земельній справі мера Геннадія Труханова. Дмитру Димарському, який є співзасновником одеської будівельної компанії "Будова", ВАКС призначив максимальну заставу в 59 млн гривень, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як відомо, у цій справі кілька фігурантів: сам одеський мер Геннадій Труханов із заставою в 30 млн грн, директор юрдепартаменту Інна Поповська - 26 млн, екс-голова депутатської комісії з комунальної власності Василь Шкрябай - 8 млн, колишній прокурор Олег Жученко - 2 млн 618 тис.

Димарському прокурори САП наполягали на взятті під варту з альтернативою застави у розмірі 237 млн грн.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор зачитав подробиці так званої угоди між компанією "Будова" і скандальним одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, що втік до Великобританії.

Він теж є фігурантом справи і про підозру йому повідомили заочно. Саме Галантерник забезпечив потрібне для компанії Димарського голосування депутатами Одеської міськради. Тільки одна ділянка землі на вул. Жаботинського, 54, коштувала "будові" $ 4 млн. "Понятійна угода" була вилучена співробітниками НАБУ під час обшуків, які проходили в цьому і минулому роках.

За кілька років на Жаботинського в Одесі "Будова" звела сім хмарочосів по 25 поверхів кожен. За інформацією правоохоронців, тільки через одну цю оборудку місто втратило 129,7 млн грн.

Раніше за рішенням Печерського районного суду на земельну ділянку по Жаботинського було накладено арешт. Крім того, суддя заарештував усі будівлі і недобудови, які знаходяться на цій землі.

Також у суді прокурори надали таблицю обліку витрат "Будови" і доводили, що співучасники справи за фінансові винагороди отримували необхідні судові рішення на свою користь і підкуповували журналістів.

Зокрема, слідство вважає, що за $ 30 тис.було отримано потрібне рішення Апеляційного суду по земельній ділянці в Одесі рекреаційного призначення по вулиці академічній, 30.

За даними з відкритих джерел, торік одеська будівельна компанія "Будова" зазнала збитків у розмірі понад 70 мільйонів гривень.