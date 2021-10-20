Посли G7 привітали ухвалення Радою поправок до закону про НАБУ

Посли країн "Великої сімки" в Україні привітали ухвалення Верховною Радою поправок №5459-1 до закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Посли G7 вітають ухвалення Верховною Радою закону про НАБУ і його міжпартійну підтримку. Це крок вперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість і конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення" , - йдеться в заяві послів, оприлюдненому в Твіттері в середу.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада підтримала законопроєкт №5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Законопроєкт змінює статус НАБУ і перетворює його в центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (нині НАБУ є державним правоохоронним органом - ред). При цьому обумовлюється, що вимоги Кабінету міністрів щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Законопроєкт також прибирає норму, згідно з якою НАБУ створює президент. Відповідно до пропонованих змін, роботу НАБУ координує Кабмін в межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує.

Призначає і звільняє директора НАБУ Кабінет міністрів (в чинному законі - президент - ред).

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, з яких три члени комісії пропонує Кабінет міністрів України та ще три - Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до завершення терміну повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.