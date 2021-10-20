Місячний календар стрижок на листопад 2021: коли стригти і фарбувати волосся

З давніх-давен відомо, що місяць має великий вплив на долю і здоров'я людини. Стан нашого волосся також сильно залежить від фази супутника. Щоб стрижка була вдалою і радувала вас, планувати її варто з урахуванням місячного календаря на місяць, повідомляє УНИАН.

Вплив місяця на волосся

В спадний місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А в зростаючий місяць волосся непостійне – швидко росте і не тримає форму. Період повного місяця вважається найкращим часом для будь-яких робіт з волоссям: в цей час воно здорове і слухняне.

Фази місяця в листопаді 2021

Молодик - 5 листопада.

Повний місяць – 19 листопада.

Зростаючий місяць – 6-18 листопада.

Спадний місяць – 1-4 і 20-30 листопада.

Місячний календар стрижок на листопад 2021

Кращі дні для стрижки — 1, 9, 17, 18, 25, 27 листопада.

Хороші дати для стрижки — 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 26, 30 Листопада.

Нейтральні дні — 2, 11, 20, 21, 23, 28 листопада.

Найбільш несприятливі дні для робіт з волоссям - 5, 22, 24, 29 листопада.

Сприятливі дні для фарбування волосся — 9, 11, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28 листопада.

Сприятливі дні для завивки волосся — 1, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 27, 28 листопада.