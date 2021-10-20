Чоловічий рак грудей: незвичайні симптоми

Для того, щоб успішно впоратися з раком грудей, необхідно знати симптоми цієї хвороби у чоловіків, повідомляє Країна здоров'я.

Основним фактором ризику раку грудей у чоловіків є мутації в трьох генах. Зустрічаються вони настільки рідко, що проводити генетичний аналіз і платити за це кругленьку суму грошей немає ніякого сенсу.

До інших чинників, які провокують пухлини грудей у представників обох статей, можна віднести ожиріння, куріння, зловживання алкогольними напоями, сидячий спосіб життя, погану спадковість у вигляді пухлин грудей у родичів, а також вплив радіації.Пухлини у чоловіків проявляються зазвичай вигляді одного або декількох ущільнень у грудях, або в пахвовій ділянці. Ущільнення ці тверді на дотик і досить часто рухливі (але буває, що й ні).

У чоловіків горбики можуть з'явитися в зоні сосків або поруч з ними. Згодом ці ущільнення здатні рости як дуже повільно, так і дуже швидко. Не ігноруйте будь-які виділення з соска, особливо якщо вони мають домішки крові.Будь-які зміни шкіри, включаючи появи ямочок або впадин, повинні обов'язково насторожити вас, як і зміни сосків. Також до симптомів раку грудей у чоловіків можна віднести висип, надмірне лущення і потріскування шкіри навколо зони сосків.