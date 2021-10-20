Вбережіть себе від артриту: список протизапальних продуктів
Запалення – це природна реакція імунної системи на подразники. Воно може бути гострим або хронічним, повідомляє 24 Канал.
Друга форма запалення є більш небезпечною, адже саме вона приносить чимало шкоди організму. Про усі небезпеки та способи боротьби читайте далі у нашому матеріалі.
Хронічне запалення може бути дуже тривалим. Воно часто турбує протягом багатьох років та нещадно впливає на організм. Гостре запалення зазвичай точково уражає певні частини тіла, а хронічне – негативно впливає на весь організм. Цей процес повільний та не має чітких симптомів.
Зазвичай найбільш поширеними ознаками хронічного запалення є:
- постійна втома;
- апатія;
- надмірна вага;
- зміна емоційного фону;
- зниження життєвого тонусу;
- погіршенні якості шкіри.
Після цього симптоми починають проявлятись у певних органах. Найшвидше з'являються шкірні запальні захворювання (дерматит, псоріаз), слизові (гастрит, коліт) та захворювання суглобів (артрит).
Як боротись із запаленням
Процес можна зупинити завдяки деяким продуктам, які варто включити у раціон. До таких "рятівників" від запалення відносять:
- куркуму;
- буряк;
- дику рибу;
- малину;
- грейпфрут;
- листову зелень;
- зелений чай, матчу, туласі;
- ферментовані овочі;
- часник;
- гриби шиїтаке.
Проте лише цих продуктів буде замало, варто комплексно підійти до лікування та змінити раціону, виключивши шкідливу їжу.