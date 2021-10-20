Вбережіть себе від артриту: список протизапальних продуктів

Запалення – це природна реакція імунної системи на подразники. Воно може бути гострим або хронічним, повідомляє 24 Канал.

Друга форма запалення є більш небезпечною, адже саме вона приносить чимало шкоди організму. Про усі небезпеки та способи боротьби читайте далі у нашому матеріалі.

Хронічне запалення може бути дуже тривалим. Воно часто турбує протягом багатьох років та нещадно впливає на організм. Гостре запалення зазвичай точково уражає певні частини тіла, а хронічне – негативно впливає на весь організм. Цей процес повільний та не має чітких симптомів.

Зазвичай найбільш поширеними ознаками хронічного запалення є:

постійна втома;

апатія;

надмірна вага;

зміна емоційного фону;

зниження життєвого тонусу;

погіршенні якості шкіри.

Після цього симптоми починають проявлятись у певних органах. Найшвидше з'являються шкірні запальні захворювання (дерматит, псоріаз), слизові (гастрит, коліт) та захворювання суглобів (артрит).

Як боротись із запаленням

Процес можна зупинити завдяки деяким продуктам, які варто включити у раціон. До таких "рятівників" від запалення відносять:

куркуму;

буряк;

дику рибу;

малину;

грейпфрут;

листову зелень;

зелений чай, матчу, туласі;

ферментовані овочі;

часник;

гриби шиїтаке.

Проте лише цих продуктів буде замало, варто комплексно підійти до лікування та змінити раціону, виключивши шкідливу їжу.