Вбережіть себе від артриту: список протизапальних продуктів

Вбережіть себе від артриту: список протизапальних продуктів

Запалення – це природна реакція імунної системи на подразники. Воно може бути гострим або хронічним, повідомляє 24 Канал.

Друга форма запалення є більш небезпечною, адже саме вона приносить чимало шкоди організму. Про усі небезпеки та способи боротьби читайте далі у нашому матеріалі.

Хронічне запалення може бути дуже тривалим. Воно часто турбує протягом багатьох років та нещадно впливає на організм. Гостре запалення зазвичай точково уражає певні частини тіла, а хронічне – негативно впливає на весь організм. Цей процес повільний та не має чітких симптомів.

Зазвичай найбільш поширеними ознаками хронічного запалення є:

  • постійна втома;
  • апатія;
  • надмірна вага;
  • зміна емоційного фону;
  • зниження життєвого тонусу;
  • погіршенні якості шкіри.

Після цього симптоми починають проявлятись у певних органах. Найшвидше з'являються шкірні запальні захворювання (дерматит, псоріаз), слизові (гастрит, коліт) та захворювання суглобів (артрит).

Як боротись із запаленням

Процес можна зупинити завдяки деяким продуктам, які варто включити у раціон. До таких "рятівників" від запалення відносять:

  • куркуму;
  • буряк;
  • дику рибу;
  • малину;
  • грейпфрут;
  • листову зелень;
  • зелений чай, матчу, туласі;
  • ферментовані овочі;
  • часник;
  • гриби шиїтаке.

Проте лише цих продуктів буде замало, варто комплексно підійти до лікування та змінити раціону, виключивши шкідливу їжу.

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