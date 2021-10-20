Робота ОБСЄ на Донбасі: чому це важливо для України

У звітах про роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні міститься маса необхідної інформації. Вони дозволяють підтвердити позицію української сторони: що в ОРДЛО завозять техніку з Росії, а обстріли провокують бойовики, а не ЗСУ, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Як пояснила аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна, наприклад, спостерігачі фіксують якусь певну військову техніку, але не вказують, чия вона і звідки взялася.

Тоді досить звернутися до військових експертів, і якщо виявиться, що відповідний зразок стоїть тільки на озброєнні РФ і надійшов туди після початку війни, то висновок буде однозначним - цю зброю або техніку на Донбас завезли з Росії.

"В України сьогодні немає кращого механізму, щоб говорити мовою фактів, ніж звіти СММ. Подобаються вони нам чи ні, але на рівні міжнародних організацій, політичних дебатів на Заході єдине, з чим погоджуються найбільші прихильники Росії - це звіти ОБСЄ. Там більше корисного, ніж ми звикли думати" , - розповіла Золкіна.

Відповідно, відсутність спостерігачів СММ, стане великим ударом для просування українського трактування того, що відбувається в ОРДЛО, на противагу російській пропаганді.