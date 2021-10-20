Honda показала спортивну версію Civic Si

Японська компанія Honda продовжує розширювати сімейство Civic. До вже представлених раніше седану та хетчбеку додали спортивну модифікацію Civic Si, повідомляє Обозреватель.

Поки в надрах компанії кипить робота над топовим Civic Type R, який очікується в майбутньому році, шанувальникам спортивного стилю підготували спортивний седан Civic Si.

До вже представлених раніше седану та хетчбеку додали спортивну модифікацію Civic Si. Джерело: Honda

Новинка отримала у своє розпорядження турбований 1,5-літровий мотор, потужність якого збільшили в порівнянні з базовою версією до 203 к.с. Автомобіль оснащений фірмовою системою зміни фаз газорозподілу на впуску і випуску VTEC, вихлопна система доопрацьована, а для зниження ваги встановлений полегшений на 26% маховик.

У парі з потужним мотором працюватиме 6-ступінева "механіка" з інтелектуальною системою зміни швидкості обертання колінвала при переході на знижені передачі. Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає диференціал підвищеного тертя, а в список режимів крім Normal і Sport додали Individual, що дозволяє налаштувати машину з урахуванням персональних переваг.

Новинка отримала у своє розпорядження турбований 1,5-літровий мотор. Джерело: Honda

Щоб підкреслити спортивний характер новинки були змінені настройки підвіски, встановлені більш жорсткі пружини амортизатори та більш потужні стабілізатори, посилені кріплення передніх стійок, а частина елементів задньої підвіски "запозичили" у Civic Type R. Тримати машину під контролем допоможе гальмівна система зі збільшеними гальмівними дисками.

Ззаду з'явився більш виразний спойлер та пара вихлопних труб. Джерело: Honda

Відрізнити Honda Civic Si можна по чорному декору і 18-дюймовими дисками, великий спойлеру на кришці багажника, а також двом патрубки вихлопної системи. Облицювання радіатора прикрасили фірмовим логотипом Si.

Інтер'єр відрізняється комбінованою обробкою з червоним рядком, перфорованими педалями з антифрикційними вставками та оригінальними накладками на приладовій панелі у вигляді бджолиних стільників. Джерело: Honda

У салоні з'явилися розвинені анатомічні крісла для водія і переднього пасажира, комбінована обробка з червоним рядком, перфоровані педалі з антифрикційними вставками та оригінальні накладки на приладовій панелі у вигляді бджолиних стільників. Аудіосистема Bose з 12-ма динаміками дозволяє насолодитися гуркотанням мотора.

У салоні з'явилися розвинені анатомічні крісла для водія і переднього пасажира. Джерело: Honda

Honda Civic Si буде сходить з конвеєра заводу компанії в Канаді, а у дилерів новинка очікується до кінця року. Вартість стане відома ближче до початку продажів.