Honda показала спортивну версію Civic Si

Японська компанія Honda продовжує розширювати сімейство Civic. До вже представлених раніше седану та хетчбеку додали спортивну модифікацію Civic Si, повідомляє Обозреватель.

Поки в надрах компанії кипить робота над топовим Civic Type R, який очікується в майбутньому році, шанувальникам спортивного стилю підготували спортивний седан Civic Si.

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До вже представлених раніше седану та хетчбеку додали спортивну модифікацію Civic Si. Джерело: Honda

Новинка отримала у своє розпорядження турбований 1,5-літровий мотор, потужність якого збільшили в порівнянні з базовою версією до 203 к.с. Автомобіль оснащений фірмовою системою зміни фаз газорозподілу на впуску і випуску VTEC, вихлопна система доопрацьована, а для зниження ваги встановлений полегшений на 26% маховик.

У парі з потужним мотором працюватиме 6-ступінева "механіка" з інтелектуальною системою зміни швидкості обертання колінвала при переході на знижені передачі. Реалізувати потенціал силового агрегату допомагає диференціал підвищеного тертя, а в список режимів крім Normal і Sport додали Individual, що дозволяє налаштувати машину з урахуванням персональних переваг.

Новинка отримала у своє розпорядження турбований 1,5-літровий мотор
Новинка отримала у своє розпорядження турбований 1,5-літровий мотор. Джерело: Honda

Щоб підкреслити спортивний характер новинки були змінені настройки підвіски, встановлені більш жорсткі пружини амортизатори та більш потужні стабілізатори, посилені кріплення передніх стійок, а частина елементів задньої підвіски "запозичили" у Civic Type R. Тримати машину під контролем допоможе гальмівна система зі збільшеними гальмівними дисками.

Ззаду з'явився більш виразний спойлер та пара вихлопних труб
Ззаду з'явився більш виразний спойлер та пара вихлопних труб. Джерело: Honda

Відрізнити Honda Civic Si можна по чорному декору і 18-дюймовими дисками, великий спойлеру на кришці багажника, а також двом патрубки вихлопної системи. Облицювання радіатора прикрасили фірмовим логотипом Si.

Інтер'єр відрізняється комбінованою обробкою з червоним рядком, перфорованими педалями з антифрикційними вставками та оригінальними накладками на приладовій панелі у вигляді бджолиних стільників
Інтер'єр відрізняється комбінованою обробкою з червоним рядком, перфорованими педалями з антифрикційними вставками та оригінальними накладками на приладовій панелі у вигляді бджолиних стільників. Джерело: Honda

У салоні з'явилися розвинені анатомічні крісла для водія і переднього пасажира, комбінована обробка з червоним рядком, перфоровані педалі з антифрикційними вставками та оригінальні накладки на приладовій панелі у вигляді бджолиних стільників. Аудіосистема Bose з 12-ма динаміками дозволяє насолодитися гуркотанням мотора.

У салоні з'явилися розвинені анатомічні крісла для водія і переднього пасажира
У салоні з'явилися розвинені анатомічні крісла для водія і переднього пасажира. Джерело: Honda

Honda Civic Si буде сходить з конвеєра заводу компанії в Канаді, а у дилерів новинка очікується до кінця року. Вартість стане відома ближче до початку продажів.

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