Україна в ТКГ: РФ визнала участь росіян у війні

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявляє, що в Росії офіційно визнали участь громадян РФ у збройному конфлікті на Донбасі, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в заяві делегації в середу, 20 жовтня.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко" , - йдеться в заяві.

Там також побажали "російській дипломатії сил і натхнення у взятті наступного бар'єра: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за рішення і продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання" , - додали в делегації.

Таку заяву в ТКГ зробили після коментаря МЗС РФ у зв'язку із затриманням в Україні громадянина Росії Андрія Косяка.

Там поскаржилися, що не отримали ніяких повідомлень від України про затримання громадянина РФ. "Минуло вже шість днів, але Київ так і не виконав свої зобов'язання щодо Консульської конвенції" , - йдеться в повідомленні.

"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України щодо двосторонньої Консульської конвенції з Росією. На цьому тлі заяви київських представників про прихильність мирному процесу і заклики до виконання міжнародних зобов'язань іншими країнами звучать брехливо і лицемірно. Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших" , - заявили в МЗС РФ.

Там також закликали Україну повідомити місцезнаходження затриманого громадянина Росії Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників.