Половина українців вірить, що Зеленський має офшори – дослідження

Результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня 2021 року, свідчать про те, що 56,9% українців вірять, що президент України Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними дослідження, про міжнародне розслідування Pandora Papers про оффорах знає 61,7% українців. При цьому, 13,8% стверджують, що досить добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що тільки щось чули, але не знають деталей.

Так, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб вищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. У той же час, 15,6% вважають, що в цьому немає нічого поганого.

Згідно з опитуванням, незалежно від того, чи знали до інтерв'ю респонденти про це розслідуванні, 56,9% респондентів вірять, що Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном, а бізнесмен Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал".

Не вірять в це 22,6% респондентів. Соцопитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (випадкової генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Всього опитано 1200 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% - для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.