Британію охопила криза: бензин злетів до максимуму, їжа подорожчала

Ціни на бензин у Великобританії виросли до максимальних значень з березня 2013 року, водночас подорожчали продукти харчування в кафе і супермаркетах. Не оминула країну і євроенергокриза – ростуть рахунки за газ і електроенергію, повідомляє Обозреватель.

Середній літр неетильованого бензину в Британії нині коштує 139,46 пенсів, дорожчим він був лише в квітні 2012 року.

Керівники різних галузей економіки попередили про різке зростання вартості їжі, продуктів у супермаркетах і промислових товарів. Як свідчать дані Федерації продуктів харчування і напоїв, ціни в кафе, ресторанах і пабах виросли вже на 14-18% за рік.

Страждають й інші галузі. Криза безпосередньо торкнулася важкої промисловості, адже ціни на матеріали зросли на 30-40%. Ситуацію ускладнюють величезні витрати на електроенергію і доставку товарів і матеріалів.

Так, ціна перевезення одного контейнера з країн Далекого Сходу підскочила з 1100 до 14 500 фунтів стерлінгів. Витрати на авіаперевезення зросли в десять разів.

Питання з бензином не вирішене – мобілізація не допомогла

Представники автоперевезень по всій Британії попереджають, що нестача водіїв залишилася і ситуація все ще складна. Вони заявляють, що "урядова візова схема, що дозволяє впускати більше іноземних водіїв, повністю провалилася". Відзначається, що було подано всього-то 20 заявок.

"У сфері гостинності, яка є попередником роздрібної торгівлі, інфляція становить від 14 до 18%. Це жахливо" , – заявив виконавчий директор Федерації продуктів харчування і напоїв Ян Райт.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі 18 жовтня сигналізував про те, що британський центробанк готується до підвищення ставок вперше з початку кризи COVID-19. Справа в тому, що ризики, пов'язані з інфляцією, збільшуються.

Вплив євроенергокризи

Великобританія разом з іншими європейськими державами відчула на собі вплив енергетичної кризи. Раніше в країні вже закрилися кілька заводів і енергокомпаній. Провідний світовий виробник водневих і азотних продуктів CF Industries Holdings, Inc. наприкінці вересні оголосив про припинення операцій на виробничих комплексах в Біллінгемі та Інсі через високі ціни на природний газ. Ці заводи займаються виробництвом добрив.

Як заявив виконавчий директор організації торгівлі Make UK Стівен Фіпсон, виробники стикаються з підвищенням цін на сировину на 30-40%. А це в свою чергу може стати критичним для деяких фірм, якщо вони не зможуть покрити ці витрати, повідомляє The Guardian.

Водночас в Нідерландах закриваються теплиці та ростуть ціни на продукти, тарифи і рахунки в Німеччині та Франції злетіли. В Європарламенті пов'язали дефіцит газу з політикою "Газпрому". Більше 40 євродепутатів звинуватили російську компанію в маніпуляціях і шантажі на газовому ринку.