РФ може вдатися до нових провокацій проти ОБСЄ – розвідка

Російська Федерація може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України. Про це, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрiнформ.

За оцінками військової розвідки України, російське керівництво може продовжити операцію з дискредитації Місії.

"Інцидент з блокуванням роботи Місії ОБСЄ і взяття в заручники міжнародних спостерігачів в черговий раз продемонстрував зневагу російською владою всіма нормами міжнародного права і її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов'язання", - повідомила прес-служба Міноборони.

Головне управління розвідки Міноборони неодноразово фіксує здійснення Росією провокацій і інформаційно-психологічних операцій напередодні міжнародних зустрічей високого рівня.

Відзначається, що метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів Місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ в нормандському форматі, які плануються найближчим часом.