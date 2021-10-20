Зеленський розпочав робочу поїздку до Черкаської області

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною прибув з робочою поїздкою до Черкаської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Відзначається, що президентське подружжя відвідає шевченківські місця.

"Глава держави також огляне ряд інфраструктурних об'єктів і ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні, її перспективами на 2022 рік. Зокрема, Володимир Зеленський заслухає доповідь про хід капітального ремонту автомобільних доріг у Черкаській області" , - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський відвідає головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби України.