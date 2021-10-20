Три симптоми серцевої недостатності

Якщо у вас раптово стали набрякати ноги, щиколотки або ступні, причиною може стати затримка рідини, що характерно для серцевої недостатності. Серцю не вистачає потужності, щоб повернути кров з нижніх кінцівок вгору. ﻿Це призводить до застійних явищ, повідомляє Країна здоров'я.

Серцева недостатність не така вже й рідкість.

Набряк ніг, щиколоток або ступень.

Крім накопичення рідини в кінцівках, набряк може розподілятися рівномірно по всьому тілу.

Це може призвести до раптового збільшення ваги. За даними клініки Мейо, це не тільки часта ознака гострої серцевої недостатності, а й хронічної. Зайва вага при цьому створює додаткове навантаження на серце і може бути частою причиною серйозних проблем, таких як інсульт і серцевий напад.

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