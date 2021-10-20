Skoda зупиняє виробництво на двох заводах

Два з трьох заводів Skoda в Чехії були зупинені 18 жовтня. Виробництво повинні відновити через два тижні, але не виключена зупинка складальних майданчиків до кінця року, повідомляє АвтоПортал.

Причиною вимушеного простою заводів - дефіцит мікрочіпів, який вже призвів до величезних збитків автовиробників по всьому світу.

Skoda частково продовжує виробництво тільки на підприємстві в Квасинах, де випускаються моделі: Superb, Karoq і Kodiaq. Всі інші моделі вироблялися на зупиненому основному заводі в Млада-Болеславі. На другий закритої складальної майданчику в Врхлабі випускали коробки передач DSG, які ставилися на автомобілі різних брендів концерну VAG.

Представники компанії обіцяють, що масових звільнень не буде. Більшість співробітників відправлені у відпустку зі збереженням 85% зарплати. З 1 листопада почне діяти новий скорочений стандарт роботи, який максимально завантажить основний персонал і спростить переклад співробітників між операціями. В першу чергу робітники будуть переміщатися в межах одного заводу, але при необхідності і між усіма трьома підприємствами.

Зупинка підприємств Skoda серйозно вдарити по економіці Чехії. Зараз на заводах компанії працює близько 180 тисяч співробітників. На всю автомобільну галузь країни припадає 9% ВВП, 26% виробництва і 24% експорту.