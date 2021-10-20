Влада Грузії погодилася госпіталізувати Саакашвілі

Влада Грузії схвалила госпіталізацію Міхеіла Саакашвілі, але за однієї умови. Рішення прийнято після рекомендації Консиліуму лікарів відправити в лікарню голодуючого в СІЗО політика в "профілактичних цілях", повідомляє Грузия Online.

За словами міністра юстиції Раті Брегадзе, виконання рекомендацій групи медиків почнеться в разі згоди Міхеіла Саакашвілі.

"Бригада медиків додатково вивчить стан його здоров'я і дасть нам відповідні рекомендації. Відбулася зустріч з робочою групою, ми вислухали їх підходи. Рекомендації стосуються медичного стану ув'язненого, і, в разі його згоди, вони будуть виконані. Більшість з рекомендацій ми почнемо виконувати з завтрашнього дня" , - заявив Брегадзе вчора.

Раті Брегадзе не уточнив, про які рекомендації йдеться.