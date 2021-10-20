Єврокомісія виділила додатково €3,5 млн жителям Донбасу

Єврокомісія надасть Україні додаткові 3,5 млн євро для підтримки найбільш вразливих категорій мешканців Донбасу, перш за все – літніх людей. Про це, із посиланням на прес-службу Представництва ЄС в Україні

Як передала прес-служба, про це оголосив спеціальний представник ЄС із прав людини Імон Гілмор під час візиту на схід України.

"Ці гроші допоможуть найбільш уразливим категоріям населення - таким, як літні люди, отримати необхідну підтримку і підготуватися до зими", - повідомили в Представництві ЄС.

У повідомленні наголошується, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася і положення малозабезпечених людей стало ще більш складним.

"Додаткові 3,5 млн євро допоможуть найуразливішим верствам населення, в тому числі - літнім людям та особам з інвалідністю, - задовольнити свої основні потреби. Вони також будуть спрямовані на забезпечення доступу до медицини і отримання психосоціальної і психологічної допомоги. Допомога надійде уразливому населенню по обидві сторони лінії зіткнення ", - деталізує прес-служба Представництва.

Всього у 2021 році Єврокомісія виділила 29 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України, а з початку війни - 194 млн євро.