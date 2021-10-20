Третьякова заявила, що вона "не раділа" смерті Полякова

Голова комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що вона не раділа смерті нардепа Антона Полякова, повідомляє Новое время.

Про це вона сказала журналістам у парламенті.

"Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Чому ви вважаєте, що я раділа (смерті Полякова - ред)? Ні, я не раділа. Ви Лао-цзи читали? Там написано: "Не займайся помстою, а чекай, коли ворог (пропливе повз тебе - ред.)". Я нікому не бажаю смерті" , - сказала вона.

Третьякова вважає, що підставила свою фракцію висловлюваннями про Полякова, але вона «писала в закритому чаті, а це вже інша справа, яким чином видобуваються, йдуть в суспільство докази».

"В особистому спілкуванні кожен з нас може проявляти якісь почуття, ви, я, хто завгодно" , - сказала вона.

Нардеп додала, що тема відносин людини зі смертю "дуже цікава".

"Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроєкт про евтаназію, який я не вношу. Європа цю тему обговорює, а ми чомусь ні. Як людина має реагувати на смерть? Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя. Я не вважаю, що в моїх висловлюваннях були неетичні пропозиції" , - заявила Третьякова.

Відповідаючи на питання, чи хоче вона залишитися на посаді голови комітету, Третьякова сказала, що "немає такого дієслова, як хочу".

"Тут є дієслово потрібно. Тому якщо фракція вважає, що я повинна бути на цьому місці, буду. Якщо інакше - я все одно буду робити свою роботу і вносити законопроєкти, не залежно від того, на якій посаді перебуватиму" , - сказала вона.

Коментуючи смерть Полякова, Третьякова в чаті "слуг народу" написала: "Як на мене, це мінус один ворог. Засім того все добре. Розслідування має бути".