Дослідники з'ясували, як можна підвищити працездатність

Вчені з Британії з'ясували, які обставини і фактори можуть позитивно впливати на людську працездатність. В ході дослідження були розроблені найефективніші способи професійної мобілізації, повідомляє Menslife.

З'ясувалося, що підвищити власну продуктивність досить легко. У дослідженні, що складався з понад 80 експериментів, брали участь кілька тисяч бажаючих.

З'ясувалося, що зарядка - перший етап до припливу бадьорості для початку продуктивного робочого дня. При цьому, не менш важливо, обмежити себе від електронних девайсів хоча б до прийому ранкової їжі. Тепер докладніше про їжу. Сніданок повинен бути щільний, корисний і поживний. В якості напою підбадьорить звичайна вода з часточкою лимона.

Не тільки ранкові хитрощі допомагають відчувати прилив сил і енергії для виконання професійних обов'язків. Прибраний, чистий кабінет, в якому панує повний порядок, істотно впливає на продуктивність роботи. Не менш важливо вміти ставити і виконувати поставлені цілі під час робочого дня, а також аналізувати успішно виконані завдання. Дослідники стверджують, що навіть правильне планування часу на переговори сприятливо впливає на підвищення працездатності.

Навіть якщо якась ланка з запропонованої вченими стратегії випаде, все одно можна спостерігати сплеск енергії та власної продуктивності на роботі.